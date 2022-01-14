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Канадская провинция Квебек будет взимать налог на здоровье с жителей, не вакцинированных против COVID-19, сообщает BBC.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил о таком решении на фоне того, что провинция борется со вспышкой заболеваемости – в Квебеке зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 в Канаде.

При этом только около 12,8% жителей Квебека не вакцинированы, но они составляют почти треть всех больных в больницах.

По федеральным данным, немногим более 85% жителей Квебека получили по меньшей мере одну дозу вакцины до 1 января.

По словам Лего, люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут уплатить «взнос».

Он добавил, что размер налога еще не определен, но заверил, что он будет «значительным».

«Я думаю, что сейчас это вопрос справедливости для 90% населения, принесших определенные жертвы. Я думаю, что мы обязаны им такой мерой», - сказал премьер-министр Квебека.
ForUm

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