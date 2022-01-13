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13 января детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП и при содействии Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора (ОГП) разоблачили заместителя начальника одного из отделов ОГП на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничеству. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Также к уголовной ответственности привлечено и физическое лицо-посредник. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что должностное лицо ОГП предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием, которые осуществляли следователи Главного управления ГФС при процессуальном руководстве прокуроров ОГП. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое в ходе обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

За возвращение указанного имущества и закрытии уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену предоставить ему 100 тыс. дол. США. По легенде якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП.

В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму неправомерной выгоды до 150 тыс. дол. США.

Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника.

В этот же день, во время проведения обысков по месту работы подозреваемых, в рамках расследования указанных фактов, детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют.

НАБУ и САП совершают необходимые следственные действия, направленные на установление других возможных участников преступления.
ForUm

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