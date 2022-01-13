С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов – всего 29 лекарственных средств, сообщила пресс-служба Минздрава.

Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении.

Также продолжается поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. С апреля 2022 г. запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства.

Для получения этого лекарства предусмотрен следующий алгоритм:

пациент обращается к своему врачу;

врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;

далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта;

фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет выпустить лекарства.

«Это все – механизмы действенного контроля обращения и отпуска антибиотиков. Ведь неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов (в том числе антибиотиков) приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность. Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям», - пояснили в Минздраве.

Сколько антимикробных препаратов употребляют украинцы, точно неизвестно, однако есть анализ трендов. Согласно ему в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020 году.

Относительно антибиотиков «группы резерва» (лекарственных средств «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не сработали), ситуация также неутешительная: объем всех продаж и закупок вырос более чем в три раза: со 110,89 млн грн в 2018 году до 416,45 млн грн – в 2020 году.

Справка:

Всемирная организация здравоохранения назвала проблему резистентности одной из 10 глобальных угроз здоровью населения, стоящих перед человечеством.

По оценкам экспертов, к 2050 году одна смерть, связанная со стойкостью к противомикробным препаратам, будет происходить каждые 3 секунды.