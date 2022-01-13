В Кремле считают неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отмечают, что это все же определенный диалог.

«Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров», - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя проект новых санкций, внесенных сенаторами-демократами Конгресса США, передает Интерфакс.

Введение санкций против Владимира Путина, как предложили сенаторы, Песков назвал запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе, которых Россия потребовала от США и НАТО, прошли в последние дни в Женеве. Российская сторона требует в первую очередь гарантии о нерасширении НАТО и настаивает на скорейшей подготовке соответствующих юридических договоренностей.

Пескова попросили оценить прошедшие консультации.

«И на первых консультациях, и на вторых, на вчерашних, безусловно, были какие-то положительные нюансы. И были положительные элементы, которые можно, наверное, зачитывать в плюс. Но не эти нюансы и элементы были главной целью консультаций и не могли стать поводом для такого экстренного созыва этих консультаций. Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретный ответ на конкретно поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», - сказал он.

На вопрос, видят ли в Кремле смысл продолжать переговоры, он ответил, что в России никогда не было нехватки политической воли к продолжению переговоров.

«Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше. Но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса. Должен быть конкретный результат, конкретный ответ», - добавил Песков.

«И по первому, и по второму раунду, насколько мы поняли, все-таки мы можем ожидать в течение дней предстоящих какие-то конкретные все-таки письменные формулировки», - отметил пресс-секретарь президента.

«Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширяться дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, которые требуют увеличить количество контингента у себя на территории. Нам что, нужно деэскалировать на этом фоне?» - ответил Песков на вопрос, может ли Россия подать сигнал Западу о снижении градуса напряжения.

«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент», - подчеркнул он.

Москва начала заявлять о своих требованиях в адрес НАТО и США с ноября 2021 года. На этом фоне руководители Швеции и Финляндии, не входящих в НАТО, отметили, что у них есть право вступить в альянс.