Глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес вместе с 25 другими демократами представили в среду проект закона о защите суверенитета Украины – 2022, предусматривающий новые санкции против РФ и дополнительную поддержку Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении законодателей, обнародованном на сайте комитета, передает Укринформ.

«Закон о защите суверенитета Украины – 2022 введет жесткие санкции против российского банковского сектора, а также высокопоставленных военных чиновников и членов правительства, если президент Путин усилит враждебную активность в Украине или против нее», - отмечается в заявлении.

Законопроект среди прочего запрещает операции с первичным и вторичным суверенным долгом России и предлагает санкции против добывающих отраслей России, а также блокирует доступ РФ к международной банковской системе SWIFT. Кроме того, документ содержит призыв к Пентагону и Госдепартаменту США ускорить передачу Украине оборонной помощи с целью повышения ее обороноспособности. С этой целью предполагается выделение Украине дополнительных 500 миллионов долларов из бюджета США в случае российского вторжения.

Параллельно законопроект предлагает расширить усилия США по противодействию кремлевской дезинформации, а также с целью укрепления связей с ключевыми региональными партнерами, которым угрожает агрессия РФ.

«Этот закон абсолютно четко дает понять, что Сенат США не останется в стороне, когда Кремль грозит новым вторжением в Украину», – заявил в связи с этим автор законопроекта сенатор Роберт Менендес.

Он выразил сомнение, что кремлевский лидер Владимир Путин ведет переговоры добросовестно. «Самые эффективные санкции против России – это сильная и единая Украина, и я с нетерпением жду взаимодействия с моими коллегами-демократами и республиканцами, чтобы мы смогли оказать народу Украины необходимую поддержку», - подчеркнул Менендес.

Напомним, для того чтобы законопроект вступил в силу, он должен пройти слушания в профильных комитетах и ​​быть принят на общих голосованиях в обеих палатах Конгресса США. После этого документ должен утвердить подписью президент США.