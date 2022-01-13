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Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставке продукции из России и Китая для нужд вооруженных программ Пхеньяна.

К такому шагу США прибегли после появления сообщений о новых ракетных испытаниях в КНДР, включая два запуска за последнюю неделю, пишет Радио Свобода.

«Сегодняшние решения – часть усилий США, направленных на то, чтобы не допустить развития Пхеньяном программ по созданию оружия массового поражения и испытания баллистических ракет», – заявил замминистра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон. Он отметил, что КНДР продолжает использовать представителей за рубежом для незаконного доступа к товарам для оружия.

Новые санкции затронули, в частности, россиянина Романа Аларя и российскую компанию «Парсек» – с формулировкой «за содействие распространению оружия массового поражения и средств его доставки». Отмечается, что компания «Парсек» зарегистрирована в Москве.

Также ограничительные меры предпринимаются в отношении граждан КНДР, связанных со Второй северокорейской академией естественных наук (SANS). Один из них, как говорится, живет во Владивостоке и отвечает за доставку телекоммуникационного оборудования из России. Четверо северокорейцев из черного списка, связанные с SANS, проживают на территории Китая.

Санкции предусматривают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.

США также настаивают на том, чтобы Совбез ООН ввел дополнительные санкции против Северной Кореи после серии запусков ракет.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила в твиттере, что США предлагают санкции ООН после того, как Северная Корея совершила «шесть запусков баллистических ракет с сентября 2021 года, каждый из которых нарушал резолюцию Совбеза ООН».

Совет безопасности ООН впервые ввел санкции против Северной Кореи после ее первого ядерного испытания в 2006 году и усиливал их в ответ на дальнейшие ядерные испытания и все более сложную программу баллистических ракет.

В 2021 году КНДР заявляла, что успешно протестировала новый тип баллистической ракеты подлодок, крылатую ракету большой дальности, запускавшиеся из боевых железнодорожных комплексов снаряды, а также то, что было названо «гиперзвуковой ракетой».

Все эти утверждения звучали на фоне переговоров по северокорейской ядерной программе, зашедших в тупик после срыва переговоров между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.
ForUm

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