Ситуации отказа священником в таинстве Крещения возможны, но к каждому случаю необходимо подходить внимательно, всегда стараться взвесить, что для человека будет спасительнее.

Об этом рассказали священники Русской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

«Особенно редкими, по единогласному мнению пастырей, должны быть отказы в крещении. Только если вполне очевидно, что взрослый человек пришел креститься против своей воли (например, жена замучила уговорами) или он не относится к таинству всерьез, смеется над Символом веры и т.д., тогда отказать можно и нужно», - отмечается в материале.

Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин рассказывает, что его самого в детстве вообще не покрестили бы, если бы подходили к делу со всей строгостью: его родители были неверующими, а отец даже некрещеным. «Но крестная водила нас с сестрой в храм два-три раза в год, - вспоминает отец Феодор, - и я чувствовал, что это... касается моей души. И исходя из моей ситуации, мне, человеку из хорошей, но совершенно не церковной семьи, все равно было преподано таинство Крещения, и оно изменило мою душу подростка. Потом, когда я открыл Евангелие, я осознал себя верующим человеком».

«Совсем не очевидно, что если даже человек крестился без какой-то вдумчивой подготовки, не разобравшись во всех вопросах веры, - это ложный путь, - считает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма Красногорска и благочинный церквей Красногорского округа Одинцовской епархии. — Поскольку этим путем прошло огромное количество людей, в том числе известных священников, деятелей Церкви, то нельзя сказать, что этот путь однозначно плохой».

«По своему священническому опыту знаю, что люди крещеные чаще и быстрей начинают жить духовной жизнью», - делится архимандрит Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря.

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Владимир Воробьев отметил, что люди «знают, что они крещеные, и потом взрослыми почему-то приходят к вере и к церковной жизни».

Священники отметили, что решение Святейшего Патриарха Кирилла о том, что крещающимся взрослым и восприемникам крещаемых детей необходимо прежде прослушать три беседы, - это оптимальный вариант, тот минимум, без которого допускать человека до крещения немыслимо. А вот дальше начинается, по мнению отца Феодора Бородина, «поле ответственности самого человека».