Пятый президент Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы, сообщила пресс-служба «Европейской солидарности».

«Сегодня лидер Европейской Солидарности работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан», - говорится в сообщении.

«Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», - сказал Порошенко.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

6 января Порошенко, который находится в командировке в ЕС, заявил, что вернется в Украину 17 января.