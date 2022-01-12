В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1151 больного коронавирусом. 14 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 85 больных коронавирусом и 28 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2299 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 321 784 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 163, в Днепровском – 157 и в Шевченковском районе – 154 случая», – отметил Виталий Кличко.