также в разделеОбщество
Невакцинированных медиков и коммунальщиков с февраля отстранят от работы
СБУ за год сообщила о подозрении более 60 организаторам фейкового «референдума» 2014 года на Луганщине 16
Чиновнику грозит до 5 лет тюрьмы за раскрытие гостайны 13
Суд вынес приговор экс-сбушнику, перешедшему на сторону боевиков 20
Россия начала военные учения у границ Украины 30
Черновицкие патрульные остановили пьяным за рулем полковника полиции из Одессы 12
ГБР расследует факты издевательств полицейских над задержанными 12
Около 150 украинцев попросили помощи в возвращении из Казахстана 11
Всплеск новой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце января 12
В Украине хотят разрешить COVID-вакцинацию детей от 5 лет 11
Правоохранителям с февраля повысят зарплату 31
В РФ заявили о задержании сторонника «украинских радикалов» 14
ГБР направило в суд дело Лероса 11
Минздрав: Пластиковые «маски» работников кафе и ресторанов не защищают от коронавируса 22
В Украину идут серьезные морозы 34
В Чернобыльском заповеднике заметили редких хищных птиц 27
СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб, готовившего теракты в Одессе 20
На Закарпатье задержали «туриста», шедшего устраиваться на работу в Польшу 14

За сутки 11 января в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

106 362 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 898 человек;
  • летальных исходов – 193;
  • выздоровели – 8 077 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 716 988 человек;
  • выздоровело – 3 530 624 человека;
  • летальных исходов – 97 737;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги