За сутки 11 января в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
106 362 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 898 человек;
- летальных исходов – 193;
- выздоровели – 8 077 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 716 988 человек;
- выздоровело – 3 530 624 человека;
- летальных исходов – 97 737;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.
С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.
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