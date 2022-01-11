За сутки 10 января в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
96 385 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29242 человека, вторую дозу - 59075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу - 7623 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 915 человек;
- летальных исходов – 219;
- выздоровело – 7 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 709 871 человек;
- выздоровело – 3 522 547 человек;
- летальных исходов – 97 544;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 995 958.
С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. В общей сложности проведено 28 916 728 прививок.
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