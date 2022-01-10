В Киеве обнаружили за минувшие сутки 398 больных коронавирусом. Пять человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 282 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 318 444 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Подольском районе – 84, в Днепровском – 52, в Деснянском районе – 51 случай», – отметил Виталий Кличко.