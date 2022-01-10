также в разделеСтолица
В Киеве иностранцы похитили бизнесмена и угрожали утопить в Днепре 36
КГГА призывает соблюдать противоэпидемические меры во время Рождественских богослужений 12
Температурные рекорды в Киеве: погода, как в начале апреля 14
Магдалина и Бальтазар: какие имена давали детям в Киеве в 2021 году 20
В Киеве за праздники вывезли 32 тыс. кубометров мусора - на 15% больше, чем в обычные дни 11
В Киеве – 1173 новых больных COVID-19 12
2021 год в Киеве был одним из самых теплых и сухих 9
В Киеве – скачок новых случаев COVID-19 и 17 смертей 14
Понедельник в Киеве установил температурный рекорд 17
В Киеве горел яхт-клуб 27
За сутки в Киеве – 364 новых больных COVID-19 13
В Киеве из-подо льда достали тело утопленника 23
За сутки в Киеве – 532 новых случаев COVID-19 12
В Киеве вырубили каштанов больше, чем посадили 18
В КГГА рассказали, сколько родилось детей в первый день нового года 127
В Гостином дворе начались противоаварийные работы 22
Кличко мультиком поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством 66
В КГГА рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь 14

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 398 больных коронавирусом. Пять человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 282 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 318 444 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Подольском районе – 84, в Днепровском – 52, в Деснянском районе – 51 случай», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
7
Теги