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Российского блогера Даню Милохина не пропустили в Украину из-за того, что он не смог подтвердить пограничникам цель своего пребывания в Украине. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГПСУ.

«Его действительно остановили на границе. Он прилетел рейсом из Стамбула и во время контроля не смог подтвердить пограничникам цель своего пребывания в Украине. В общении россиянин отмечал, что якобы едет с частным визитом для отдыха. Однако это не убедило пограничников. Его вернули в обратном направлении», - сообщили в ведомстве.

В воскресенье 20-летний блогер TikTok Даня Милохин сообщил, что пограничники не пропустили его на территорию Украины.

Он отметил, что прилетел в украинскую столицу с друзьями, и всех их «развернули назад».

«Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас назад развернули», – написал он.
ForUm

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