Блогер і підприємець, який займався криптовалютою, був знайдений із простреленою головою за кермом Lamborghini

Поліція розслідує обставини загибелі в Оболонському районі Києва підприємця та блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою.

"Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя", - йдеться у повідомленні столичної поліції у телеграм.

Попередньо встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, йдеться про Костянтина Ганіча.

"Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення", - зазначено у повідомленні поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

За інформацією джерел агентства, попередньо йдеться про самогубство, але це має підтвердити експертиза. Ймовірно, через фінансові труднощі чоловік пішов на такий крок.

Оновлено 12.50. У соцмережах пишуть, що застрелений чоловік – киянин Костянтин Ганіч, відомий як Kostya Kudo. Він – фітнес-ентузіаст, бодібілдер і криптотрейдер, очолював громадську організацію "Асоціація трейдерів України". Окрім цього, за Ганічем зареєстрована компанія, яка, згідно з фінансовою звітністю, за останній рік задекларувала дохід у 97 тисяч гривень. Водночас інформація про інші джерела доходу чи активи не розголошується.

Рідні підтвердили смерть Костянтина. У соцмережах також опублікували останнє відео з його сторінки в Instagram.

Авто блогера, Lamborghini Urus, поліція забрала з місця трагедії. Вартість такого авто у комплектації 2025 року складає від 240 до 273 тисяч доларів.

Також ЗМІ повідомляють, що Ганіч володів Ferrari 296 GTB – суперкаром, вартість якого починається від 342 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень). Авто помітили з дорогими індивідуальними номерними знаками, які, за даними реєстрів, коштували понад 115 тисяч гривень.

Ferrari 296 GTB – гібридний спорткар, оснащений 3,0-літровим двигуном V6 із турбонаддувом. Його потужність – понад 800 кінських сил. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди.