На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин заявил, что весь контингент миротворцев ОДКБ будет выведен из Казахстана после выполнения своих функций.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Хабар 24.

«После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ, безусловно, будет выведен из Казахстана», - заявил Путин.

Конкретных сроков пребывания «миротворцев ОДКБ» в Казахстане он не назвал. Российские госинформагентства приводят слова Путина о том, что «миротворцы» прибыли туда «на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана».

Кроме того, на Телеграм-канале ТАСС приводятся слова президента РФ, что в Казахстане применялись «известные по Майдану технологии силовой, информационной поддержки беспорядков».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на той же сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в стране от «миротворческой миссии ОДКБ» находятся 2 030 человек и 250 единиц техники.

Как сообщал Укринформ, митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то что правительство сложило полномочия, а также было объявлено снижение цен на газ.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.