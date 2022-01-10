также в разделеМир
В Афганистане нашли малыша, потерявшегося в аэропорту во время эвакуации 6
Причиной масштабного пожара в доме в Нью-Йорке стал обогреватель 12
Киргизия ответила на обвинения в причастности своих граждан к беспорядкам в Казахстане 26
Токаев: Порядок в Казахстане восстановлен 34
На пожаре в многоэтажке Нью-Йорка погибли 19 человек 27
РФ: Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей 79
В Германии призывают не смешивать "Северный поток-2" с политикой 64
Боррель заявил о готовности ЕС помочь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане 22
США могут ввести санкции в отношении финансовой системы РФ 30
МВД Казахстана: Ситуация во всех регионах страны стабилизировалась 13
Очевидец событий в Казахстане рассказал о расстрелах митингующих 74
Литва продолжит разворачивать мигрантов вопреки рекомендациям ЕС 22
Ученые из ЮАР утверждают, что штамм Омикрон положит конец пандемии COVID-19 20
Протесты в Казахстане: Силовики задержали более 5 тысяч человек 14
Блинкен и Боррель обсудили Украину, Литву и Китай 18
В России грубо прокомментировали слова Блинкена 57
Блинкен: НАТО не вторгалось в Украину и Грузию и не размещало войска в Молдове 104
США рассматривают запрет поставок в РФ электроники и программного обеспечения 16

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин заявил, что весь контингент миротворцев ОДКБ будет выведен из Казахстана после выполнения своих функций.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Хабар 24.

«После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ, безусловно, будет выведен из Казахстана», - заявил Путин.

Конкретных сроков пребывания «миротворцев ОДКБ» в Казахстане он не назвал. Российские госинформагентства приводят слова Путина о том, что «миротворцы» прибыли туда «на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана».

Кроме того, на Телеграм-канале ТАСС приводятся слова президента РФ, что в Казахстане применялись «известные по Майдану технологии силовой, информационной поддержки беспорядков».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на той же сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в стране от «миротворческой миссии ОДКБ» находятся 2 030 человек и 250 единиц техники.

Как сообщал Укринформ, митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то что правительство сложило полномочия, а также было объявлено снижение цен на газ.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
35
Теги