На следующей неделе в Украину придет настоящая зима. На всей территории страны будут осадки в виде снега.

Как пишет Апостроф, об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

10 января 2022 г.

В западных регионах ожидается солнечная погода, а в Закарпатской, Винницкой и Черновицкой областях будет снег. Температура воздуха днем и ночью -1…1.

На юге страны будет дождь со снегом, температура днем ожидается 4…6 градусов, а ночью 1…3 градусов.

На востоке Украины, по словам синоптиков, будет снежить. Столбики термометров будут показывать днем и ночью – 0…2 градуса.

В центральных областях ожидается снег. Ночью и днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

На севере будут осадки в виде снега, температура днем и ночью будет одинаковой -1…1 градус.

В столице ситуация похожа, весь день будет снежить. Температура днем и ночью 0…-2 градуса.

11 января 2022 г.

В центре Украины ожидается снег, также синоптики прогнозируют похолодание. Температура днем будет составлять -3…-5 градусов, а ночью -1…1 градус.

На севере отсутствуют осадки. Температура днем воздуха составляет -2…-4 градусов, а ночью -5…-7 градусов.

На западе Украины столбики термометров днем будут показывать -1…-3 градусов, а ночью -4…-6 градусов.

В южной части Украины ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Температура днем 0…2 градуса, а ночью -1…1 градус.

Восток Украины не будет отличаться от предыдущих регионов. В городах и селах будет снег, а температура воздуха днем и ночью будет -1…1 градусов.

В Киеве осадков не будет, температура ожидается днем -2…-4 градусов, а ночью -5…-7 градусов.

12 января 2022 г.

На севере резко похолодает, столбики термометров будут показывать -9…-11 градусов. Осадков не предвидится.

В западной части Украины осадки пройдут в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Температура воздуха будет составлять -7…-9 градусов.

В центральных регионах будет настоящая зима. Столбики термометров будут показывать днем -4…- 6 градусов, а ночью -6…-8 градусов.

На востоке Украины погода будет отличаться, если в Луганске ожидается -5…-7 градусов, то в Донецке -1…1 градусов, также будет снег с дождем.

На юге ожидается снег с дождем, столбики термометров будут показывать -2…-4 градусов, а в Херсоне 0..2 градуса.

В украинской столице грядет похолодание. Ожидается -9…-11 градусов, без осадков.

13 января 2022 г.

На западной Украине будет солнечная, но морозная погода. Осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют днем -8…-10 градусов, а ночью -11…-13 градусов.

На севере будет такая картина, как в западных регионах. Столбики термометров будут показывать днем -9…-11 градусов, а ночью грядет сильный мороз -14…-16 градусов.

В центральных областях будет немного снежить, температура воздуха днем будет -6…-8 градусов, а ночью -10…-12 градусов.

На востоке Украины осадки будут только в Донецке. Синоптики отмечают, что температура будет днем -6…-8 градусов, а ночью -9…-11 градусов.

На юге страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Столбики термометров будут показывать днем -4…-6 градусов, а ночью -7…-9 градусов.