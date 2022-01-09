«Омикрон» распространяется по миру и имеет симптомы, нехарактерные для других штаммов коронавируса. Среди них – головная боль, тошнота, налитые кровью глаза и выпадение волос.

Специалисты перечислили признаки COVID-19, на которые следует обращать внимание, пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на The US Sun.

«Головная боль

По словам британского вирусолога и профессора молекулярной онкологии, профессора Лоуренса Янга, головная боль считается наиболее распространенным симптомом штамма Омикрон.

Усталость

Еще одним симптомом, появляющимся на ранних стадиях у больных Covid-19, является усталость. Усталость, связанная с Covid-19, значит, что люди будут чувствовать себя очень уставшими даже после отдыха.

Боль в горле

Согласно данным программы ZOE Covid, почти половина заболевших COVID-19 жаловались на боль в горле. Но он не слишком сильный и исчезает уже после пяти дней.

Насморк

Насморк был вторым по распространенности симптомом коронавирусной болезни. У около 60% больных он присутствовал.

Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона ранее отмечал, что симптомы Covid-19 сейчас все больше похожи на обычную простуду.

Чихание

Хотя чихание не является типичным симптомом Covid-19 и обычно является признаком обычной простуды, исследование ZOE показало, что частое чихание, то есть больше обычного, может быть признаком инфицированности коронавирусом у тех, кто привит.

Кашель

Постоянный кашель встречается только у 4 из 10 человек, зараженных коронавирусом.

Повышенная температура

Этот симптом означает, что тело реагирует на инфекцию и помогает иммунной системе бороться с ней.

«Розовый глаз» (конъюнктивит)

Коронавирус способен проникать в клетки организма, это активизирует процесс воспаления, сопровождающийся симптомами конъюнктивита.

Выпадение волос

Хотя выпадение волос не является типичным симптомом Covid-19, по данным Американской академии ассоциации дерматологии, выпадение волос довольно распространенное явление после высокой температуры.

Согласно последним исследованиям, «Омикрон» приводит к более легкому течению заболевания, чем штамм «Дельта» – особенно для вакцинированных людей.

Потеря вкуса и запаха

Ряд людей, у которых подтвердился коронавирус, сообщили о потере обоняния и вкуса. В то же время у других инфицированных «Омикроном» пациентов изменились ощущения вкуса и запаха», - сказано в сообщении.