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Литва не откажется от политики разворота мигрантов несмотря на рекомендации агентства Евросоюза по безопасности внешних границ «Frontex», пишет ИС со ссылкой на LRT.

«Отказаться от политики разворачивания сейчас мы не можем. Есть цифры из ведомств о тысяче мигрантов, которые ждут любого повода», — приводит LRT слова вице-министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса.

В прошлом году в Литву с территории Беларуси пришли более 4,2 тысяч мигрантов, а еще 8,1 тысяч человек развернули на границе.

Глава Службы охраны границы Литвы Рустамас Любаевас отметил, что «Frontex» не может давать оценку действиям государств-членов. «Я хочу еще раз напомнить, что у агентства Frontex нет мандата давать оценку действиям государств-членов и устанавливать, были или не были допущены нарушения», — заявил он.

Специалисты агентства «Frontex» подготовили проект рекомендаций Литве, среди которых — остановить политику разворота мигрантов. Вместо этого предлагается везти мигрантов на билжайшие контрольно-пропускные пункты, где они смогут легально перейти границу и ходатайствовать об убежище.
ForUm

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