МЗС Росії грубо відповіло держсекретарю США Ентоні Блінкену, який сказав, з огляду на історію, що “росіян дуже важко змусити піти” з країн, у які вони прийшли.

Відповідна офіційна відповідь Москви з’явилась у Telegram, пише Діло.

Слова Блінкена дипломатичному відомству видались хамством, росіяни відповіли Вашингтону у грубій формі. Москва розцінила заяву Блінкена нібито жартом з приводу подій у Казахстані.

“Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі таке: коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися у живих, не бути пограбованим чи зґвалтованим. Тільки цьому вчить не нещодавнє минуле, а всі 300 років американської державності”, – відповіли російські дипломати.