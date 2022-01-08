Администрация США не планирует уменьшать военное присутствие на востоке Европы по требованию РФ.

Как передает ТСН, об этом на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Мол, распространившая NBC информация не является точной, в частности, о том, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе.

Он уточнил, что “мы (США – ред.) четко дали России понять как частно, так и публично, что в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину, усилим наших союзников по НАТО на восточном фланге, перед которыми имеем священные обязательства как союзники.

Напомним, что ранее NBC News со ссылкой на знакомые с американской позицией источники сообщало, что администрация США на будущих консультациях с РФ готова обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва тоже будет готова на такие мероприятия.

По данным СМИ, в то же время администрация президента США Джо Байдена не уверена в готовности РФ к серьезным дискуссиям, но если Россия будет к ним готова, американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил Вашингтона и Москвы в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе. .

Источники NBC News объяснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они отмечают, что при этом отвод войск от границ с Украиной будет в этом случае недостаточным.