также в разделеМир
В мире зафиксировали рекордное количество заболеваний на COVID-19 8
Госсекретарь США поговорил с главой МИД Казахстана 10
В МВД Казахстана назвали количество ликвидированных «вооруженных преступников» 27
У Лукашенко собираются переписать учебные программы по истории 17
Герцог Кембриджский рассказал, как принцесса Диана помогала ему справиться со стрессом 12
Козак рассказал, что может навредить переговорному процессу по Донбассу 33
КНДР отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине 20
Президент Казахстана приказал открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения 727
Министры обороны США и России провели переговоры 49
Кая Каллас: В ЕС и НАТО поняли настоящую цену угрозам России 34
Президент Бразилии выступает против вакцинации детей 8
МВД Казахстана заявило о гибели 18 силовиков и 2,3 тысячах задержанных 62
Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане 26
Беларусь решила выдворить польского дипломата 24
В РФ заявили о «боевиках из банд Афганистана» в Казахстане 30
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени перед военными 67
Литва не будет продлевать чрезвычайное положение на границе с Беларусью 13
Мародеры в Алматы напали на офисы пяти телеканалов 17

В Госдепе США заявили, что законопроект сенатора Тома Круза о срочных санкциях против газопровода "Северный поток-2" подорвет "единый фронт" в Европе по усилиям противодействия агрессивным действиям РФ, пише Хвиля.

"Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот законопроект только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо будет выступить единым фронтом в ответ на угрозы России в отношении Украины", - сказал спикер Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Конгрессом, обсуждать средства сдерживания российской агрессии.

"К сожалению, эта поправка, по нашему мнению, не является настоящей попыткой противодействовать дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - ответил Прайс.

Документ предусматривает введение ограничений по трубопроводу РФ в течение 15 дней с момента его принятия. Для этого нужны 60 голосов, и республиканцы убеждены, что их удастся найти.

Администрация Байдена выступила против строительства "СП-2", поскольку проект России лишит Украину выгод по транзиту газа и сделает зависимым положение стран Европы от политики Кремля. В прошлом году Белый дом снял санкции с компаний, причастных к строительству трубы, с целью наладить отношения с Германией.

Республиканцы в Сенате, в том числе Тед Круз, регулярно критиковали мягкую позицию администрации Байдена и выступали за наложение жестких ограничений на геополитический проект Путина.

Берлин настаивает на запуске "Северного потока-2", поскольку стране нужен природный газ для перехода на "зеленую энергетику".

Сейчас процедуру по сертификации "трубы Путина" отложили из-за очевидных нарушений законодательства ЕС до момента устранения проблем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги