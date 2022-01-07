В Госдепе США заявили, что законопроект сенатора Тома Круза о срочных санкциях против газопровода "Северный поток-2" подорвет "единый фронт" в Европе по усилиям противодействия агрессивным действиям РФ, пише Хвиля.

"Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот законопроект только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо будет выступить единым фронтом в ответ на угрозы России в отношении Украины", - сказал спикер Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Конгрессом, обсуждать средства сдерживания российской агрессии.

"К сожалению, эта поправка, по нашему мнению, не является настоящей попыткой противодействовать дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - ответил Прайс.

Документ предусматривает введение ограничений по трубопроводу РФ в течение 15 дней с момента его принятия. Для этого нужны 60 голосов, и республиканцы убеждены, что их удастся найти.

Администрация Байдена выступила против строительства "СП-2", поскольку проект России лишит Украину выгод по транзиту газа и сделает зависимым положение стран Европы от политики Кремля. В прошлом году Белый дом снял санкции с компаний, причастных к строительству трубы, с целью наладить отношения с Германией.

Республиканцы в Сенате, в том числе Тед Круз, регулярно критиковали мягкую позицию администрации Байдена и выступали за наложение жестких ограничений на геополитический проект Путина.

Берлин настаивает на запуске "Северного потока-2", поскольку стране нужен природный газ для перехода на "зеленую энергетику".

Сейчас процедуру по сертификации "трубы Путина" отложили из-за очевидных нарушений законодательства ЕС до момента устранения проблем.