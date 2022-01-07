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Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии", - говорится в нем.

Отмечается, что граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин.

Они входят в состав после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

Кроме того, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.
ForUm

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