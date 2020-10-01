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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 417/2020 «О Дне территориальной обороны Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций глава государства ввел День территориальной обороны Украины.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

«Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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