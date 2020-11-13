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Система территориальной обороны должна отвечать современным вызовам, которые стоят перед Украиной и миром. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время совещания по вопросу завершения обработки законопроекту о территориальной обороне, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Необходимо создать мощную систему территориальной обороны», - сказал Данилов, добавив, что она «должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО».

Секретарь Совета отметил, что законопроект, разработанный во исполнение решения СНБО Украины от 7 мая 2019 «О мерах по укреплению обороноспособности государства», введенного в действие указом президента Украины от 7 мая 2019 № 200 (с изменениями, внесенными указом президента Украины от 7 Декабрь 2019 № 921), должен быть принят до конца года.
ForUm

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