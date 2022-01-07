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В Украине будет расти цена на сахар. На сегодняшний день нет никакой предпосылки для ее снижения или хотя бы стабилизации. Следовательно, она будет становиться все выше. Специалисты прогнозируют, по крайней мере, 20-процентное удорожание этого продукта в текущем году, пишет Today.ua.

В прошлом году сахар стал одним из лидеров по темпам подорожания. Его стоимость в начале 2021 составила 13,1 гривны, а уже к концу года выросла до 25,4. Несложно подсчитать, что за десять месяцев 2021 года (с января по октябрь) стоимость сахара стала выше на 65,6%.

Наступивший год, к сожалению, не остановит процесса роста цен на продукты и, в частности, цены на сахар, говорят специалисты. Ведь в пользу роста стоимости сахара и продолжающийся уже второй год подряд мировой тренд, и внутренние украинские факторы, которые не дают цене на сахар хотя бы остановиться на том, что есть.

То, что сахар на мировом рынке будет дорожать и дальше, стало очевидным еще в августе прошлого года. Тогда в Южном полушарии внезапно ударили морозы, уничтожив значительную часть урожая сахарного тростника в Бразилии. Между тем, именно эта страна является основным поставщиком сахара на мировой рынок.

В Украине, несмотря на неплохой урожай сахарной свеклы в прошлом году, себестоимость производства сахара все равно растет. Главный фактор, толкающий ее вверх – стоимость энергоносителей. Ведь для сахароварения нужно немало энергоресурса. Кроме того, растет также стоимость минеральных удобрений, средств защиты растений, металлопроката. Все это в совокупности не дает цене на сахар останавливаться.

"Рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей", – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Следовательно, по прогнозам специалистов, в этом году цена на сахар вырастет еще, как минимум, на 20%.

Правда, украинское правительство включило сахар в список социальных продуктов, на которые власти намерены контролировать цены. Торговая наценка на такие продукты должна составлять не ниже 5 и не выше 15% от той цены, по которой этот продукт отпускает производитель. Но ведь это не значит, что даже с такой скромной наценкой цена на сахар будет низкой. Ведь при такой стоимости энергоносителей, как сейчас, цена низкой быть не может.
ForUm

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