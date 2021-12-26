За год цены на жилую недвижимость в столице выросли на 4%. Дороже всего в конце года стоят квартиры в Печерском районе, передает 24 канал.
По итогам ноября этого года медианная цена аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. При этом по сравнению с октябрем стоимость упала на 5%.
Так, медианная цена квартир составляла 10,4 доллара за квадратный метр.
- квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 12 долларов,
- в двухкомнатной – 10 долларов,
- в трехкомнатной – 9 долларов.
Распределение цен по районам
Самым дорогим является Печерский район. Медианная стоимость объекта составляет 1060 долларов или 16 долларов за квадратный метр. Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Деснянском районе – 366 долларов за квартиру или 7 долларов за "квадрат".
|
Район
|
Цена за квадратный метр
|
Цена за объект (в долларах)
|
Голосеевский
|
12
|
590
|
Дарницкий
|
10
|
554
|
Деснянский
|
7
|
366
|
Днепровский
|
10
|
523
|
Оболонский
|
10
|
552
|
Печерский
|
16
|
1060
|
Подольский
|
11
|
571
|
Святошинский
|
9
|
425
|
Соломенский
|
11
|
500
|
Шевченковский
|
13
|
757
Что касается предложения, то почти половина пришлась на однокомнатные квартиры – 46%. В то же время более трети составили предложения по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. Также арендаторам доступны многокомнатные квартиры – 2% от общего количества объявлений.
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