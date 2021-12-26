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За год цены на жилую недвижимость в столице выросли на 4%. Дороже всего в конце года стоят квартиры в Печерском районе, передает 24 канал.

По итогам ноября этого года медианная цена аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. При этом по сравнению с октябрем стоимость упала на 5%.

Так, медианная цена квартир составляла 10,4 доллара за квадратный метр.

  • квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 12 долларов,
  • в двухкомнатной – 10 долларов,
  • в трехкомнатной – 9 долларов.

Распределение цен по районам

Самым дорогим является Печерский район. Медианная стоимость объекта составляет 1060 долларов или 16 долларов за квадратный метр. Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Деснянском районе – 366 долларов за квартиру или 7 долларов за "квадрат".

Район

Цена за квадратный метр
(в долларах)

Цена за объект (в долларах)

Голосеевский

12

590

Дарницкий

10

554

Деснянский

7

366

Днепровский

10

523

Оболонский

10

552

Печерский

16

1060

Подольский

11

571

Святошинский

9

425

Соломенский

11

500

Шевченковский

13

757

Что касается предложения, то почти половина пришлась на однокомнатные квартиры – 46%. В то же время более трети составили предложения по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. Также арендаторам доступны многокомнатные квартиры – 2% от общего количества объявлений.
ForUm

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