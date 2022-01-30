В Украине уже с весны стремительно вырастут цены на мясо всех видов. Вероятный рост предвидится в полтора раза. Стоимость мяса вырастет из-за повышения стоимости энергоносителей и кормов.

О причинах повышения цен на мясо рассказал исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко, пишет Today.ua.

Мясо, которое уже и сейчас для многих украинцев стало деликатесом, вырастет в цене в ближайшее время. По словам Николая Бабенко, резкого роста стоимости этого продукта следует ожидать примерно в конце марта нынешнего года. Однако фундамент под этим подорожанием был заложен еще двумя годами ранее, говорит эксперт.

"Причина роста цен на курятину, свинину, а также яйца, крупы, муку, хлеб была заложена еще в ноябре 2020 года — это рост цен на зерновые в Украине и мире. Подорожание произошло в конце 2020 года, когда птицеводство и свиноводство уже сформировали запасы зерновых на 2021 год, и поэтому рост цен на мясо в 2021 году был незначительным, и то только на курятину", — рассказал Бабенко.

В 2021 году украинские производители потеряли часть экспорта курятины и вынуждены были сбывать свой продукт здесь, в Украине. Из-за этого цены на курятину росли медленно. А вместе с ними держались цены и на остальные виды мяса. По словам специалиста, фактически дефицит или профицит курятины оказывает решающее влияние на стоимость остального мяса, потому что именно курятина на сегодня является наиболее покупаемым продуктом мясной отрасли.

Однако в этом году запаса дешевых кормов уже нет. А стоимость энергоносителей и не думает снижаться. А ведь именно эти два компонента являются основой себестоимости мяса. Так, в себестоимости свиней и кур корма составляют 70-80%. Понятно, что при высокой стоимости кормов и энергии цены на мясо низкими быть не могут. Тем более, что некоторые предприятия птицеводческой отрасли уже и так закрылись, не потянув растущих производственных затрат.

Поэтому уже вероятно в конце марта Украина увидит резкий взлет цен на мясо. Они могут вырасти сразу в полтора раза. Учитывая совсем небольшой рост зарплат и социальных выплат, заложенный в бюджете 2022 года, мясные продукты останутся лишь в рационе не бедных украинцев.