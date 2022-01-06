также в разделеМир
Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане 14
Беларусь решила выдворить польского дипломата 13
В РФ заявили о «боевиках из банд Афганистана» в Казахстане 22
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени перед военными 62
Литва не будет продлевать чрезвычайное положение на границе с Беларусью 12
Мародеры в Алматы напали на офисы пяти телеканалов 17
Россия направила ВДВ в Казахстан 110
В Казахстан направят «миротворческие силы» ОДКБ 15
Режим ЧП ввели во всем Казахстане 41
Восемь полицейских и военнослужащих Нацгвардии погибли во время протестов в Казахстане 24
У президента Польши подтвердили COVID-19 10
Президент Казахстана заявил об убитых в беспорядках и обещает действовать максимально жестко 91
Казахстанские сайты недоступны за рубежом 23
В Нурсултане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь 19
В Алматы – стычки протестующих с полицией, загорелось здание администрации 55
Правительство Казахстана ушло в отставку 28
В регионах Казахстана ввели режим ЧП 25
В Турции разрешили пятую дозу COVID-вакцины 11

Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до восемнадцати, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

«При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии», - цитирует сообщение Интерфакс.

По ее данным, полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.

Как заявили в МВД Казахстана, обстановка в Алма-Ате останется наиболее сложной по республике.

«В столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная. Наиболее сложная обстановка остается в Алматы, где вооруженными лицами были захвачены и частично разгромлены ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли», - рассказали в ведомстве.

По данным МВД, в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

В ведомстве сообщили, что в регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Национальной гвардии, выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, «а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - их уничтожение».

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране введен режим чрезвычайного положения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги