В Хмельницкой области полицейские задержали руководителя госпредприятия оборонного ведомства, сообщила пресс-служба ведомства.

Разоблачили противоправную деятельность должностного лица оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи областной полиции.

Как установили полицейские, при содействии в подписании договора аренды складского помещения руководитель государственного предприятия потребовал от предпринимателя 10 тыс. гривен неправомерной выгоды ежемесячно.

Вчера, 5 января, его задержали оперативники и следователи при получении «транша» в сумме 20 тыс. гривен, из которых 10 тыс. за январь и столько же за февраль. Ранее в декабре прошлого года задокументирован факт получения им еще 10 тыс. гривен.

В настоящее время руководитель госпредприятия оборонного ведомства задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об извещении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.