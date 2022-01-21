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Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников СБУ в Хмельницкой области и под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора разоблачили факт самовольного захвата земельного участка природно-заповедного фонда в Хмельницкой области для добычи полезных ископаемых.

Правоохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области добывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась за пределами специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

По предварительной оценке специалистов, из месторождений противоправно добыто более 30,5 тысяч тонн полезных ископаемых, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 432 миллионов гривен.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с коллегами правоохранителями провели 10 санкционированных обысков на территории предприятия и карьеру. В результате изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 197-1 Самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство, ч. 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу. Им грозит до шести лет лишения свободы.
ForUm

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