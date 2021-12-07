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В Хмельницкой области полицейские задержали женщину, которая до смерти избила свою 80-летнюю свекровь.

Событие произошло 4 декабря в Изяславе в частном доме по ул. Ломоносова, сообщила пресс-служба облглавка.

57-летняя злоумышленница совместно с мужем проживала в доме пенсионерки в г. Изяслав. Злоумышленница долгое время ухаживала за свекровью, однако отношения между ними не складывались. 4 декабря около 18:00 во время очередной ссоры женщина нанесла пенсионерке многочисленные ушибы по голове. По словам злоумышленницы, она схватила то, что было под рукой — деревянную швабру. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Оправившись, невестка вызвала скорую, но, к сожалению, медики уже ничем не смогли помочь потерпевшей.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи Шепетовского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.
ForUm

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