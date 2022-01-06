Новая волна пандемии COVID-19 ожидается в конце января – начале февраля текущего года. Штамм Омикрон будет доминантным по распространению.

Такой прогноз высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в интервью Укринформу.

«Мы понимаем, что очень много людей сейчас в отпусках, за пределами страны. Было много празднований, когда люди, объективно, не соблюдали карантинные ограничения полноценно. В связи с этим ожидаем, что в конце января - начале февраля у нас будет новая волна заболеваемости, связанная с распространением штамма Омикрон. Он распространяется очень быстро - фактически через один-два дня после контакта. Украина этого не избежит, как не избегают другие страны мира», - сказал глава медицинского комитета.

В то же время, ссылаясь на статистику и опыт других стран, Радуцкий отметил, что Омикрон в ходе болезни симптоматически проявляется легче по сравнению с предыдущими штаммами.

Он выразил надежду, что украинская медицинская система выдержит новую волну пандемии. В частности, из-за роста количества вакцинированных граждан.

Напомним, за прошлые сутки, 5 января, в Украине зафиксировано 6 632 новых случая COVID-19.