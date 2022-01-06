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За сутки 5 января в Украине  зафиксировано 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29997 человек, вторую дозу – 70164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 028 человек;
  • летальных исходов – 187;
  • выздоровело – 9 121 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 689 291 человек;
  • выздоровело – 3 500 914 человек;
  • летальных исходов – 96 896;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.
ForUm

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