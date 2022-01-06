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Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников, сообщили в секретариате ОДКБ.

«От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск», - заявили в организации.

Как отметили в секретариате ОДКБ, миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты, передает Интерфакс.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», - заявили в ОДКБ.

В секретариате ОДКБ отметили, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране введен режим чрезвычайного положения.
ForUm

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