В столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алма-Ата в среду отключили интернет и телефонную связь, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Отключение произошло практически одномоментно около 17:00 по местному времени.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через популярные мессенджеры.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.