также в разделеМир
У президента Польши подтвердили COVID-19 8
Президент Казахстана заявил об убитых в беспорядках и обещает действовать максимально жестко 42
Казахстанские сайты недоступны за рубежом 15
В Алматы – стычки протестующих с полицией, загорелось здание администрации 52
Правительство Казахстана ушло в отставку 26
В регионах Казахстана ввели режим ЧП 23
В Турции разрешили пятую дозу COVID-вакцины 11
В Казахстане – массовые протесты из-за цен на газ 40
В Японии разработали «пожизненную» вакцину от COVID-19 37
Израиль откроет границы для иностранных туристов, но не для всех 11
Во Франции обнаружили новый штамм COVID-19. У него может быть 46 мутаций 22
Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет 49
Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса 14
Инфляция в Турции достигла 36% 29
СМИ: Российские самолеты обстреляли город в Сирии 24
В ЮАР арестован подозреваемый в связи с пожаром в здании парламента 8
Флаг ЕС сняли с Триумфальной арки в Париже 59
В преследовании Порошенко замечены признаки выборочного правосудия, - ЕКУ 25

В столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алма-Ата в среду отключили интернет и телефонную связь, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Отключение произошло практически одномоментно около 17:00 по местному времени.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через популярные мессенджеры.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
18
Теги