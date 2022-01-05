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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ввоз в Украину 6,7 тыс. наименований российской издательской продукции в 2021 году.

В настоящее время в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 21 193 изданий, из которых 6 708 были разрешены к ввозу в 2021 году, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно реестру, в 2021 году дано разрешение на ввоз более 31,9 млн экземпляров издательской продукции. Большинство в этом перечне – мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий, а в 2019 году - 4,3 тыс. российских изданий, в 2020 году - более 2,9 тыс. российских изданий.
ForUm

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