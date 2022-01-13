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Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России еще трех детских книг, в которых обнаружена пропаганда государства-агрессора.

Как сообщила пресс-служба ведомства, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей (2–3 года)» рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима.

По мнению экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые развязывает Россия против других стран мира.

В связи с нарушением статей 28, 281 Закона Украины «Об издательском деле» и в соответствии с пунктами 3 и 4 Критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, что не разрешено к распространению на территории Украины.

Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.

Напомним, в соответствии с Законом Украины «Об издательском деле» Госкомтелерадио с 2017 года принимает меры по ограничению доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.
ForUm

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