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Госкомитет теле- и радиовещания аннулировал часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, сообщает пресс-служба комитета.

«В перечне аннулированных разрешений - 2 226 названий книг, которые намеревался ввезти импортер. Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, ООО «ЯКАБУ ТРЕЙД» отказалось от планов ввозить эту издательскую продукцию и обратилось в Госкомтелерадио с просьбой в соответствии со статьей 28-1 Закона Украины «Об издательском деле», постановлением Кабинета Министров Украины от 05.04.2017 № 262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной ​​и/или ввозимой из территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины» аннулировать ранее выданные разрешения», - говорится в сообщении.

Приказом Госкомтелерадио поручено изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и Реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

 
ForUm

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