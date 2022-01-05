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По состоянию на утро 5 января на территории Закарпатской области в результате поднятия грунтовых вод зафиксирован ряд подтоплений, сообщает ГосЧС.

В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорога национального значения Н09 в г. Рахов.

В обоих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено.
ForUm

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