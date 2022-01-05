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4 января в 17:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудились четверо туристов.

Трое мужчин и женщина, жители Одессы, вышли в поход, несмотря на то, что спасатели при регистрации призвали их отказаться от путешествия в связи с плохими погодными условиями, сообщает ГосЧС.

Туристы смогли подняться на Петрос, но когда спускались вниз, из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

Для поисков путешественников были привлечены специалисты горных поисково-спасательных отделений сел Лазещина, Квасы и города Рахов, ведь туристы не могли разложить костер и существовала опасность, что они замерзнут в горах.

К счастью, мужчины смогли отправить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи и нашли в районе полоныны Скопеска. Туристов транспортировали в поисково-спасательное отделение с. Лазещина, откуда они самостоятельно отправились в гостиницу.
ForUm

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