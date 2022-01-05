Все дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не получившие нужные прививки от полиомиелита вовремя или получившие их с нарушением Национального календаря профилактических прививок, будут вакцинированы инактивированной полиовакциной (ИПВ), сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцинация должна начаться в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будет проведено три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПС).

«Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привиться», — заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Родителям детей от 6 месяцев до 6 лет, которые пропустили одну или обе прививки, рекомендуется обратиться к педиатру или семейному врачу, чтобы получить свою защиту от полиомиелита. Детальнее о вакцинах — на сайте Минздрава.

В Украине вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать в государственных медицинских учреждениях бесплатно. Вакцины, которые используют государственные и частные клиники, безопасны, зарегистрированы и разрешены к использованию в Украине.

План прививки детей утвержден приказом Минздрава Украины от 30.12.2021 № 2922. Документ разработан в консультации с национальными и международными экспертами в ответ на обнаружение вируса у 20 детей в Ривненской области и Закарпатье осенью 2021 года.

Согласно плану, предполагается вакцинация от полиомиелита непривитых детей до 6 лет.

Справка: Полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое может привести к неизлечимому параличу и даже смерти. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Привиться можно в государственных поликлиниках безплатно. Вакцины качественные, зарегистрированные, сертифицированные и разрешенные для использования в Украине.

Несмотря на это средний уровень охвата прививками от полиомиелита в Украине едва превышает 71% при необходимых 95%. В частности, три прививки от полио в возрасте до 1 года получили 73,3% детей, четвертая (в 18 месяцев) — 73,5%. Прививки в 6 лет сделали 72% детей, а в 14 лет — 68,7%.