также в разделеОбщество
В Польше упростили трудоустройство украинцев 6
Минюст разъяснил, кому в Украине запрещено заключать брак 13
Украинский хит попал в тройку самых популярных песен в истории Евровидения 14
СБУ разоблачила схему на предприятии Минэкономики: убытки а превышают 20 млн грн 11
НАПК разработало профессиональный стандарт антикоррупционного уполномоченного 8
Кулеба призвал украинцев в Казахстане избегать акций протеста 9
Спасатели снимали туристов с Петроса в Карпатах 16
В «Дии» можно будет проверить кредитную историю 12
В Нацполиции отрицают массовое увольнение правоохранителей в Токмаке 16
ГПСУ изготовила почти 2000 бухт колючей проволоки 11
Bloomberg: Украинская армия не сможет остановить Россию без помощи Запада 30
В 2021 году в Украину разрешили ввоз 6,7 тыс. российских изданий 18
На Закарпатье из-за непогоды подтоплены дома и сошли селевые потоки 21
МИД советует украинцам не ездить в Казахстан 76
СБУ разоблачила подпольную типографию, «штамповавшую» тысячи COVID-сертификатов 11
Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП под хмельком 10
В Чехии заочно приговорили боевика «ДНР» к 21 году тюрьмы 12
Продолжаются поиски мужчины, пропавшего в заливе Днепра под Киевом 11

Все дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не получившие нужные прививки от полиомиелита вовремя или получившие их с нарушением Национального календаря профилактических прививок, будут вакцинированы инактивированной полиовакциной (ИПВ), сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцинация должна начаться в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будет проведено три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПС).

«Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привиться», — заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Родителям детей от 6 месяцев до 6 лет, которые пропустили одну или обе прививки, рекомендуется обратиться к педиатру или семейному врачу, чтобы получить свою защиту от полиомиелита. Детальнее о вакцинах — на сайте Минздрава.

В Украине вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать в государственных медицинских учреждениях бесплатно. Вакцины, которые используют государственные и частные клиники, безопасны, зарегистрированы и разрешены к использованию в Украине.

План прививки детей утвержден приказом Минздрава Украины от 30.12.2021 № 2922. Документ разработан в консультации с национальными и международными экспертами в ответ на обнаружение вируса у 20 детей в Ривненской области и Закарпатье осенью 2021 года.

Согласно плану, предполагается вакцинация от полиомиелита непривитых детей до 6 лет.

Справка: Полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое может привести к неизлечимому параличу и даже смерти. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Привиться можно в государственных поликлиниках безплатно. Вакцины качественные, зарегистрированные, сертифицированные и разрешенные для использования в Украине.

Несмотря на это средний уровень охвата прививками от полиомиелита в Украине едва превышает 71% при необходимых 95%. В частности, три прививки от полио в возрасте до 1 года получили 73,3% детей, четвертая (в 18 месяцев) — 73,5%. Прививки в 6 лет сделали 72% детей, а в 14 лет — 68,7%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
5
Теги