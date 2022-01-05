В связи с введением с 5 по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях гражданам Украины рекомендуется воздержаться от прибытия в Казахстан, сообщило Посольство Украины в стране.

Гражданам, находящимся на территории Казахстана, советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране.

Телефон «горячей линии» Посольства Украины в Республике Казахастан +7(705)7556610.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.