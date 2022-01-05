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5 января продолжены поиски мужчины, пропавшего накануне в заливе р. Днепр в селе Осещина, сообщает ГосЧС.

По предварительным данным 3 января в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что в заливе пропал мужчина 1957 года рождения. На место происшествия направлена группа водолазно-спасательного отделения 10-го ДПРЗ г. Вышгород. Поиск результатов не дали.

К поисково-спасательным работам привлечены 1 лодка, 5 человек личного состава ВРВ 10-го ДПРЗ г. Вышгород и квадрокоптер для поиска с воздуха.
ForUm

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