СБУ ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины. Для серийного подлога дельцы создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию, сообщил пресс-центр ведомства.

Производственные мощности «цеха» позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.

Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестирования.

Фиктивные документы «заверялись» поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Готовую «продукцию» злоумышленники реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

По предварительным данным, «доходы» участников схемы составляли сотни тысяч гривен.

Выяснено, что противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию.

Своим клиентам они предлагали «услуги» по продаже поддельных COVID-документов, в том числе свидетельств о вакцинации без проведения фактической прививки.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили:

фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной схеме.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушения проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

