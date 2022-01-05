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Следователи ГБР сообщили о подозрении старшему инспектору Менского отдела полиции в Черниговской области, который под хмельком совершил смертельное ДТП.

В августе 2021 года правоохранитель вместе с товарищем возвращался домой после празднования Дня города Мена и в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Двигаясь в направлении села Рогизки Корюковского района, правоохранитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Сидевший на переднем сиденье товарищ полицейского от многочисленных травм погиб на месте.

Без сознания правоохранителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Черниговскую городскую больницу. Тест на содержание алкоголя в крови показал у полицейского 1,17 промилле.

В настоящее время правоохранитель уволен из рядов полиции.

Ему сообщено о подозрении в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишения права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
ForUm

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