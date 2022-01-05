Во Львове возник скандал из-за видеоролика, на котором молодая девушка справляет нужду возле памятника Степану Бандере. Судя по всему, видео было снято ранее, поскольку на нем заметны зеленые кроны деревьев, однако в сеть оно попало только 3 января, пишет Zaxid.net.

Полиция уже начала проверку. По данным СМИ, на видео зафиксирована 24-летняя участница арт-коллектива «Воины Добра-и-Светла» Наталья Деревянко.

Скандальный видеоролик выложили на ресурсе Vimeo, но через несколько часов ролик стал недоступен для просмотра. Впрочем, видео уже разлетелось сетью – на нем девушка справляет нужду у памятника Степану Бандере, при этом на фоне звучит песня «Батько наш – Бандера».

Для чего это видео выложили в сеть неизвестно, но, возможно, авторы видео хотели спровоцировать скандал именно в начале января, потому что 1 числа отмечают день рождения Степана Бандеры.

Интересно, что площадь перед памятником находится под круглосуточным видеонаблюдением, но раньше об этом инциденте не сообщалось.

24 канал сообщает, что автором видео была указана Наталья Деревянко, которая в соцсети Facebook ведет страницу с псевдо «Адольф Отченашкин». Она уже пожаловалась, что после публикации видео на нее устроили «интернет-сафари», требуя извинений. В профиле указано, что девушке 24 года и она родом из Киева.

Наталья Деревянко является участником арт-коллектива «Воины Добра-и-Света». Осенью они снимали другой ролик у памятника Степану Бандере, где его пытались сдвинуться с места. В сентябре 2021 года на странице арт-коллектива также обнародовали фото девушки в том же наряде, что и на провокативном видео.

Также в сентябре участники этой группы сняли провокационное видео в центре Львова, на котором неизвестный в рясе священника водит другого мужчину на шнурке.