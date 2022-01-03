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В пункте пропуска «Краковец» пограничники Львовского отряда обнаружили патроны.

Гражданин Украины на автомобиле «Хонда» направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Краковец», сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

По данному факту пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.
ForUm

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