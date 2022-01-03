В пункте пропуска «Краковец» пограничники Львовского отряда обнаружили патроны.
Гражданин Украины на автомобиле «Хонда» направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска «Краковец», сообщила пресс-служба ГПСУ.
Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.
По данному факту пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время