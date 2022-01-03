В Киеве обнаружили за минувшие сутки 532 больных коронавирусом. 7 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом и 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 705 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 170, в Днепровском – 90, в Шевченковском районе – 84 случая», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 2 января зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.