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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 532 больных коронавирусом. 7 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом и 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 705 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 170, в Днепровском – 90, в Шевченковском районе – 84 случая», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 2 января зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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