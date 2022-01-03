За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 1 168 человек;
- летальных исходов – 114;
- выздоровели – 2 537 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 676 342 человека;
- выздоровели – 3 479 725 человек;
- летальных исходов – 96 301;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 824 014.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
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