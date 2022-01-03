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2 января около 02:45 экипаж патрульных на улице Соборной в Ривном увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости водителя, а затем сбил пешехода. Водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение, сообщила пресс-служба полиции.

Полицейские немедленно вызвали скорую для пострадавшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца.

Транспортное средство Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство – наручники. Обзор водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки  управлял авто нетрезвым — 2,10 промилле алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Житель Бармаков задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Суспильне сообщает, что водитель Audi имеет удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

Позже в полиции сообщили, что пострадавший в ДТП скончался в больнице от полученных травм.

«Личность погибшего пешехода установлена. Им оказался 27-летний житель города Костополь. Военнослужащий в отпуске», – говорится в сообщении.
ForUm

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